Внимание, розыск: пропала 73-летняя Малка Сюзан Битон из Герцлии
время публикации: 19 октября 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 23:01
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 73-летней Малки Сюзан Битон. В последний раз ее видели 19 октября в 15:00 на улице Шмуэль а-Нагид в Герцлии. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.58, плотное телосложение, карие глаза, каштановые волосы с проседью, на левой руке носит десять серебряных браслетов.
Описание одежды и обуви: фиолетовое платье ниже колена, черная кофта, белые сандалии.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 09-9704444 или 100.