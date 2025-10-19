Внимание, розыск: пропала 73-летняя Малка Сюзан Битон из Герцлии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 73-летней Малки Сюзан Битон. В последний раз ее видели 19 октября в 15:00 на улице Шмуэль а-Нагид в Герцлии. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.58, плотное телосложение, карие глаза, каштановые волосы с проседью, на левой руке носит десять серебряных браслетов.

Описание одежды и обуви: фиолетовое платье ниже колена, черная кофта, белые сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 09-9704444 или 100.