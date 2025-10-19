Опознано возвращенное из Газы тело заложника. Это гражданин Таиланда Сонтхайя Оаккхарасри. 7 октября 2023 года ему было 30 лет.

Отметим, что имя этого заложника несколько раз уточнялось.

По данным ЦАХАЛа, Сонтхайя Оаккхарасри был убит террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года в садах кибуца Беэри, а его тело было похищено в сектор Газы. Он был признан погибшим 16 мая 2024 года.

Ранее сегодня сообщалось, что опознано тело Ронена Энгеля. 7 октября 2023 года ему было 54 года. Террористы убили его в Нир-Озе, когда он пытался защитить свою семью, и вывезли тело в Газу. Жена Ронена Энгеля, Карина, и две дочери, Мика (18 лет) и Юваль (11 лет) были освобождены ХАМАСом в рамках "обмена" заложников на палестинских заключенных 27 ноября 2023 года. Факт гибели Ронена Энгеля был официально подтвержден 12 декабря 2023 года.

Поздно вечером 18 октября из Газы были переданы два гроба с останками заложников. Это была пятая передача останков погибших в плену заложников Израилю. На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 16 заложников.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 ликвидированных участников нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения, так как возвращение тел убитых заложников задерживается, и в качестве ответной меры сократил объемы помощи, поступающей в Газу, а также закрыл КПП "Рафиах" на границе с Египтом для перехода жителей сектора.

Президент США Дональд Трамп, мирный план которого стал основой соглашения о прекращении огня в секторе Газы, 14 и 15 октября обращался к ХАМАСу с требованием выполнить свою часть соглашения и вернуть тела похищенных. В интервью CNN он заявил, что в противном случае разрешит Израилю возобновить боевые действия в Газе.