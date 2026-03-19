Иранские БПЛА атаковали крупнейший НПЗ Кувейта

Нефтяная корпорация Кувейта сообщила, что утром 19 марта Иран задействовал БПЛА для удара по нефтеперегонному предприятию Мина аль-Ахмади. Согласно сообщению, пострадавших не было, на месте возник пожар, который взят под контроль.

НПЗ Мина аль-Ахмади, расположенный на берегу Персидского залива в 40 километрах от столицы, старейший и самый крупный в Кувейте. Его мощность составляет 730000 баррелей в сутки. Его терминал – ключевая инфраструктура экспорта нефти.

В результате удара иранского БПЛА возник пожар и на нефтеперерабатывающем заводе в кувейтском порту Абдалла.

Ранее Власти Абу-Даби сообщили о падении фрагментов перехваченных иранских ракет, которые были нацелены на газовый комплекс Хабшан и нефтяное месторождение Баб. По официальным данным, пострадавших нет.