ВВС Израиля продолжают атаковать боевиков "Басидж" на территории Ирана

Не бывает "незначительных" ликвидаций, когда речь идет о террористическом режиме Ирана: пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала оперативное видео налета в районе базы подразделения "Басидж" на западе Ирана. На этом видео запечатлен момент ликвидации боевика "Басидж", который нес службу на посту у входа на базу подразделения.

На протяжении всей операции "Рычание льва" ЦАХАЛ ведет последовательную и непрерывную кампанию по нанесению ударов по силам подразделения "Басидж" и его инфраструктуре.

ЦАХАЛ продолжает атаки против сил иранского режима, включая подразделение "Басидж". Так, позавчера, во вторник, были атакованы бойцы "Басидж", действовавшие более чем на 10 различных постах, развернутых по всему Тегерану.

ЦАХАЛ продолжит отслеживать, выявлять и наносить удары по силам режима, включая подразделение "Басидж", везде, где они будут действовать.