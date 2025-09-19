ДТП на трассе 60, пятеро пострадавших, один из них в тяжелом состоянии

Молодой человек примерно 20 лет получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей на шоссе 60.

Бригады МАДА совместно с медицинской службой ЦАХАЛа эвакуировали его, а также еще одного пострадавшего в состоянии средней тяжести и троих – в легком в иерусалимские больницы "Адаса Эйн Керем" и "Шаарей Цедек".