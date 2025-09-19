ЦАХАЛ опубликовал видео, запечатлевшее уничтожение "ракетного завода" в районе Рамаллы

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, запечатлевшее уничтожение мастерской по производству оружия в районе Рамаллы.

Напомним, ранее ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что в ночь на 19 сентября в районе Рамаллы была проведена операция, в ходе которой была обнаружена мастерская, в которой производили ракеты. В официальном сообщении это производство названо "ракетным заводом".

При обысках были найдены десятки примитивных самодельных ракет, а также заряды к ним и взрывчатка. Причем две ракеты уже были подготовлены к запуску (но пока стояли без боеголовок). Дальность таких ракет может достигать от нескольких километров до 10 км.

Операция была проведена после того, как на прошлой неделе со стороны Кафр-Нима (между Модиином и Рамаллой) была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории.