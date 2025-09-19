x
19 сентября 2025

Израиль

"Колесницы Гидеона – 2": в Газе уничтожен замначальника разведки "бригады" ХАМАСа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 сентября 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 14:38
"Колесницы Гидеона – 2": в Газе уничтожен замначальника разведки "бригады" ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает операцию "Колесницы Гидеона – 2", целью которой является захват города Газа и уничтожение инфраструктуры террора в северной части сектора.

Одновременно наносятся удары по целям на всей территории сектора Газы.

Сообщается о ликвидации в Аль-Бурейдже (центр сектора) террориста ХАМАСа Сима Махмуда Юсуфа Абу аль-Хайра, занимавшего должность заместителя начальника военной разведки батальона "Аль-Бурейдж".

Отмечается, что силами 162-й дивизии в городе Газа и его окрестностях за последние сутки были уничтожены более десяти террористов.

Силами 98-й дивизии в городе Газа было разрушено более 20 объектов террористической инфраструктуры, включая наблюдательные пункты.

На юге сектора Газа силы 143-й дивизии "Газа" продолжают операции в районе Хан-Юниса и Рафиаха. Уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры, ликвидирован ряд террористов в этом районе, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Израиль
