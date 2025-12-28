Ученые наблюдали за половыми актами жуков в течение 40 лет и увидели, как ускорилась эволюция

Новое исследование, выполненное специалистами из Уппсальского университета (Швеция) и Белградского университета (Сербия), описывает почти сорокалетний эксперимент, в котором ученые отслеживали действие полового отбора у семенного жука Acanthoscelides obtectus на протяжении 200 поколений. Насекомых разделили на две линии: в одной самцы могли свободно конкурировать за спаривание, а в другой каждой самке предоставляли только одного самца. Со временем между популяциями возникли заметные различия, указывающие на расхождение эволюционных траекторий. Результаты опубликованы в журнале Evolution Letters.

Семенной жук, также известный как бобовый долгоносик, включает более 1600 видов из 70 родов и считается упорным вредителем, против которого часто применяют пестициды. В то же время для ученых это удобная модель: жуки быстро размножаются и легко приспосабливаются к лабораторным условиям, что делает их идеальными объектами для изучения эволюции.

Авторы работы сообщают, что зафиксировали первые признаки возможного формирования новых видов. Самцы из линии с интенсивным половым отбором (где несколько самцов спаривались с одной самкой) начали выделять в сперме иные наборы пептидов и белков по сравнению с самцами из линии со сниженной конкуренцией. Такой "копуляционный коктейль" помогает самцам выигрывать в соперничестве. По словам ученых, параллельные изменения произошли и в рецепторах у самок – несмотря на то, что среда обитания у обеих групп оставалась одинаковой.

Хотя исследование убедительно подчеркивает значимость полового отбора в эволюционных процессах, ученые отмечают, что полностью исключить вклад естественного отбора нельзя. Связь между репродуктивными белками и половым отбором пока больше предполагается, чем окончательно доказана. В дальнейших работах, по мнению авторов, стоит применить дополнительные методы, чтобы лучше прояснить, как сила полового отбора связана с генетическими изменениями.