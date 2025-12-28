x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 09:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 09:39
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Гражданин Мали, напавший с ножом на женщин в парижском метро, направлен в психиатрическую больницу

Париж
время публикации: 28 декабря 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 09:16
Гражданин Мали, напавший с ножом на женщин в парижском метро, направлен в психиатрическую больницу
AP Photo/Thomas Padilla

Прокуратура Парижа сообщила о переводе в психиатрическую больницу 25-летнего мужчины, который 26 декабря совершил серию нападений на женщин в парижском метро, нанеся трем из них ножевые ранения. "Этого требует состояние его здоровья", – говорится в заявлении.

Установить личность преступника и отследить его местоположение смогли при помощи камер наружного наблюдения и локализации его мобильного телефона. Он был задержан в районе Валь-д"Уаз к северу от Парижа.

Речь идет о гражданине Мали, который в январе 2024 года был приговорен к тюремному заключению за грабеж и сексуальное нападение. После освобождения в июле нынешнего года он был помещен в миграционный центр перед депортацией, но необходимые документы не были оформлены вовремя, и его освободили.

Накануне Рождества министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес призвал граждан к максимальной бдительности в период праздников, отметив, что существует риск как терактов, так и попыток нарушить общественный порядок. Особое внимание он уделил ситуации на транспорте.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 декабря 2025

Мужчина напал с ножом на трех женщин в парижском метро