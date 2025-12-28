Гражданин Мали, напавший с ножом на женщин в парижском метро, направлен в психиатрическую больницу

Прокуратура Парижа сообщила о переводе в психиатрическую больницу 25-летнего мужчины, который 26 декабря совершил серию нападений на женщин в парижском метро, нанеся трем из них ножевые ранения. "Этого требует состояние его здоровья", – говорится в заявлении.

Установить личность преступника и отследить его местоположение смогли при помощи камер наружного наблюдения и локализации его мобильного телефона. Он был задержан в районе Валь-д"Уаз к северу от Парижа.

Речь идет о гражданине Мали, который в январе 2024 года был приговорен к тюремному заключению за грабеж и сексуальное нападение. После освобождения в июле нынешнего года он был помещен в миграционный центр перед депортацией, но необходимые документы не были оформлены вовремя, и его освободили.

Накануне Рождества министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес призвал граждан к максимальной бдительности в период праздников, отметив, что существует риск как терактов, так и попыток нарушить общественный порядок. Особое внимание он уделил ситуации на транспорте.