x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 09:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 09:39
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Аш-Шабаб" обещает начать против Израиля вооруженную борьбу в Сомалиленде

Африка
Террористы
Израиль
Сомали
время публикации: 28 декабря 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 08:50
"Аш-Шабаб" обещает начать против Израиля вооруженную борьбу в Сомалиленде
AP Photo/Farah Abdi Warsameh

Действующая в Сомали радикальная исламистская группировка "аш-Шабаб", связанная с "аль-Каидой", сообщила, что даст вооруженный отпор любым попыткам Израиля использовать или претендовать на часть Сомалиленда.

"Признание Израилем Сомалиленда как независимого государства свидетельствует о планах интервенции на сомалийские территории, чтобы поддержать еретическую администрацию северных регионов. Мы на это не согласимся", – заявил представитель группировки Али Дхире.

Отметим, что присутствие созданной в 2006 году террористической группировки на территории Сомалиленда достаточно ограничено.

26 декабря Глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Израиль стал первым государством, признавшим суверенитет этой территории.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 декабря 2025

Египет, Турция и Сомали осудили признание Израилем Республики Сомалиленд
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2025

Нетаниягу объявил об официальном признании Республики Сомалиленд
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2024

Теракт на пляже в столице Сомали; более 30 погибших, десятки раненых