"Аш-Шабаб" обещает начать против Израиля вооруженную борьбу в Сомалиленде

Действующая в Сомали радикальная исламистская группировка "аш-Шабаб", связанная с "аль-Каидой", сообщила, что даст вооруженный отпор любым попыткам Израиля использовать или претендовать на часть Сомалиленда.

"Признание Израилем Сомалиленда как независимого государства свидетельствует о планах интервенции на сомалийские территории, чтобы поддержать еретическую администрацию северных регионов. Мы на это не согласимся", – заявил представитель группировки Али Дхире.

Отметим, что присутствие созданной в 2006 году террористической группировки на территории Сомалиленда достаточно ограничено.

26 декабря Глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Израиль стал первым государством, признавшим суверенитет этой территории.