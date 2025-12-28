Дени Авдия включен в список 25 лучших баскетболистов НБА сезона
время публикации: 28 декабря 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 07:50
Издание The Ringer опубликовал список из 100 лучших баскетболистов НБА этого сезона.The Ringer
Возглавляет список центровой "Денвера" Никола Йокич с характеристикой "лучший игрок Солнечной системы".
В первую пятерку входят Шай Гилджес-Александр (Оклахома-Сити Тендер), Лука Дончич (Лос-Анджелес Лейкерс), Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио Сперс).
25-е место занимает израильский форвард "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия. Характеристика "Универсальный игрок на позиции форварда. Список ключевых умений пополняется с каждым сезоном".
Ссылки по теме