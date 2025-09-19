СНБ выступил против посещений представителями Красного Креста заключенных из Газы

Израильский Совет национальной безопасности (СНБ) заявил, что согласовал с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), службой общей безопасности (ШАБАК) и министерствами обороны, юстиции и иностранных дел общую позицию относительно петиции, поданной в Высший суд справедливости .

Петиция требовала разрешить представителям Красного Креста посещать палестинских заключенных из сектора Газы.

"Следует выступать против посещений представителей Красного Креста заключенных из сектора Газы, а также заключенных, принадлежащих к террористическим организациям, пока не будут разрешены аналогичные посещения заложников, удерживаемых в секторе Газы", – говорится в заявлении.

В сообщении, распространном канцелярией Нетаниягу, говорится: "По просьбе министра национальной безопасности, который выступил против означенной позиции, представление ответа в БАГАЦ было отложено, чтобы позволить министру изложить свою позицию военно-политическому кабинету. Проведение голосования по данному вопросу не предполагалось. Премьер-министр снял вопрос с повестки дня вчера вечером, после того как резко раскритиковал тенденциозные утечки, источник которых находится в министерстве национальной безопасности. Премьер-министр пояснил, что вопрос будет обсуждаться таким составом, который не допускает утечек".