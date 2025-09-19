Мужчина убит в одном из медицинских учреждений Пардес-Ханы
время публикации: 19 сентября 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 17:09
74-летний мужчина убит в одном из медицинских учреждений в Пардес-Хане. Бригада парамедиков МАДА констатировала его смерть на месте. Обстоятельства, при которых произошло убийство, не сообщаются.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве, 77-летнего мужчину.
Пресс-служба полиции сообщила, что "решение о продлении срока его содержания под стражей будет принято в соответствии с результатами расследования".