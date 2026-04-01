последняя новость: 01:16
01 апреля 2026
ЦАХАЛ атаковал в Иране завод, производивший фентанил

время публикации: 01 апреля 2026 г., 01:01 | последнее обновление: 01 апреля 2026 г., 01:07
ЦАХАЛ сообщил, что 31 марта нанес удар по научно-исследовательскому центру при заводе "Тофик Дару", обеспечивавшему фентанилом террористический иранский режим.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что предприятие, позиционировавшее себя как гражданская компания, фактически снабжало иранский режим химическими материалами, включая фентанил, использовавшимися в исследованиях и разработке химических средств поражения. Израильские военные подчеркивают, что фентанил является анестетиком, который в высоких дозах представляет собой крайне смертоносное вещество.

По версии ЦАХАЛа, компания "Тофик Дару" систематически поставляла это вещество иранской Организации оборонных инноваций и исследований, которая применяла его в рамках разработки химического оружия. В армии Израиля заявляют, что удар был направлен на подрыв возможностей Ирана по производству химического оружия.

Пресс-служба ЦАХАЛа также отмечает, что перед атакой были приняты меры предосторожности, чтобы максимально сократить возможный ущерб гражданскому населению.

