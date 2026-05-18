Ближний Восток

Президент Ирана призвал население примириться с инфляцией

Иран
Война с Ираном
Экономические прогнозы
время публикации: 18 мая 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 13:27
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что гражданам страны следует примириться с инфляцией, экономическими трудностями и дефицитом – поскольку Иран находится в состоянии войны.

"Нашей экономике и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Нельзя делать вид, что все в порядке. Нельзя говорить, что враг находится на пороге краха, а мы процветаем. Проблемы есть как у них, так и у нас. Придется снизить ожидания и снизить потребление", – сказал президент.

По его словам, пострадала нефтегазовая и энергетическая инфраструктура, промышленные предприятия, в том числе крупнейший сталелитейный завод. Заблокирован экспорт нефти. Из-за экономических проблем снизились финансовые поступления в государственную казну.

Президент сообщил, что производства бензина упало до 100 миллионов литров в день, в то время как суточное потребление составляет 150 миллионов литров: "Мы должны жестче регулировать потребление воды, электричества, топлива. Без этого экономические проблемы, безработица и инфляция будут только нарастать".

