Задержан подозреваемый в покушении на жизнь главы совета Джадейды-Макр

Полиция сообщила о задержании жителя Джадейды-Макр в возрасте около 20 лет по подозрению в покушении на жизнь главы местного совета Джадейды-Макр 56-летнего Сохиля Мальхама и его заместителя Абеда Абеда.

Напомним, покушение было совершено в ночь на понедельник, когда преступники открыли огонь по находившимся возле своей машины главе местного совета и его заместителю. Мальхам получил тяжелые ранения, его помощник получил ранения средней степени тяжести.

Расследование нападения ведут сотрудники центрального подразделения полиции Прибрежного округа. После допроса подозреваемый будет доставлен в суд для продления срока его содержания под стражей, полиция обещает установить всех причастных к нападению.