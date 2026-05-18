Препараты для похудения предотвращают нарушения сердечного ритма. Израильское исследование

Ученые из Университета Бен-Гуриона показали, как популярные препараты для снижения веса предотвращают мерцательную аритмию, защищая структуру и электрические импульсы сердца.

Ученые раскрыли механизм, благодаря которому лекарства борются с нарушениями сердечного ритма. В центре внимания оказались два препарата: агонист рецепторов GLP-1 – семаглутид, используемый в препаратах для снижения веса, и противовоспалительное средство колхицин. Оба препарата предотвращают развитие фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), которая часто становится причиной инсультов. Работа опубликована в журнале Europace.

Ученые проанализировали процесс, при котором ткани сердца после инфаркта покрываются рубцами и теряют электрическую стабильность. Оказалось, что семаглутид уменьшает физическое рубцевание сердечной мышцы и сохраняет электрические "мостики" между клетками, необходимые для стабильного пульса. Колхицин защищает от воспаления, блокируя сигнальные пути, разрушающие сердечную ткань. При этом оба лекарства подавляют воспалительный процесс, запускающий развитие болезней сердца.

Ученые отмечают, что семаглутид защищает ткани предсердий даже у пациентов без ожирения или диабета. Это доказывает, что благотворное влияние препарата на сердечный ритм является прямым эффектом, а не просто следствием похудения.

Соавтор работы профессор Йорам Эцион отмечает высокий потенциал работы: "Наши результаты показывают, что эти лекарства можно стратегически использовать для остановки развития нарушений сердечного ритма еще до того, как они станут необратимыми". Такой подход позволит медикам предлагать и проводить эффективную персональную профилактику для пациентов из групп риска.