x
18 мая 2026
|
последняя новость: 13:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 13:44
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу добился отмены показаний в суде из-за перехвата бойцами "Шайетет 13" "Флотилии Сумуда"

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 18 мая 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 13:24
Нетаниягу добился отмены показаний в суде из-за перехвата бойцами "Шайетет 13" "Флотилии Сумуда"
AP Photo/Murat Kocabas

Заседание по делу главы правительства Биньямина Нетаниягу, который должен был в очередной раз давать показания в окружном суде по "делам тысяч", было отменено по просьбе адвокатов премьера, сославшихся на соображения безопасности и государственной важности.

Просьба об отмене заседания была передана суду по телефону незадолго до его начала, сообщает новостная служба "Кан".

Вместо ответов на вопросы по расследованиям коррупции, глава правительства прибыл в командный центр военно-морских сил ЦАХАЛа в военно-правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, чтобы в режиме реального времени наблюдать за ходом операции подразделения спецназа "Шайетет 13" по перехвату "Флотилии Сумуда".

Прокуратура первоначально согласилась лишь отложить начало слушаний и завершить их вечером, однако позднее было принято решение полностью отменить заседание. Следующее заседание назначено на завтра, 19 мая 2026 года, на 09:30 в окружном суде Тель-Авива.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 мая 2026

ВМС Израиля осуществили перехват очередной "флотилии Сумуда", направлявшейся в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 мая 2026

"Флотилия Сумуда" сообщила о неопознанных военных катерах рядом со своими судами
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

"Флотилия Сумуда" может достичь израильского побережья в ближайшие 48 часов