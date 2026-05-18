Нетаниягу добился отмены показаний в суде из-за перехвата бойцами "Шайетет 13" "Флотилии Сумуда"

Заседание по делу главы правительства Биньямина Нетаниягу, который должен был в очередной раз давать показания в окружном суде по "делам тысяч", было отменено по просьбе адвокатов премьера, сославшихся на соображения безопасности и государственной важности.

Просьба об отмене заседания была передана суду по телефону незадолго до его начала, сообщает новостная служба "Кан".

Вместо ответов на вопросы по расследованиям коррупции, глава правительства прибыл в командный центр военно-морских сил ЦАХАЛа в военно-правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, чтобы в режиме реального времени наблюдать за ходом операции подразделения спецназа "Шайетет 13" по перехвату "Флотилии Сумуда".

Прокуратура первоначально согласилась лишь отложить начало слушаний и завершить их вечером, однако позднее было принято решение полностью отменить заседание. Следующее заседание назначено на завтра, 19 мая 2026 года, на 09:30 в окружном суде Тель-Авива.