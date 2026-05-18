последняя новость: 15:13
Мир

"Произошла чудовищная ошибка": Россия атаковала на подходе к Одессе китайский сухогруз

Россия
Украина
Война в Украине
Китай
время публикации: 18 мая 2026 г., 13:54 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 14:00
"Произошла чудовищная ошибка": Россия атаковала на подходе к Одессе китайский сухогруз
Sri Lankan Air Force via AP

Администрация морских портов Украины сообщает, что зафиксировано попадание российских беспилотников в два торговых судна, направлявшихся в порты Большой Одессы по Украинскому коридору.

Одно из них следовало под флагом Гвинеи-Бисау, второе – Маршалловых Островов. Это сухогруз KSL Deyang, принадлежащий китайской компании и с китайским экипажем. На обоих судах возникло возгорание, которое было потушено. Пострадавших не было.

Интересно, что двигало россиянами, когда этой ночью они атаковали "Шахедами" китайское торговое судно в нашем море? Обошлось без жертв, но это что-то новенькое", – написал в Facebook пресс-секретарь ВМС Украины Дмитро Плетенчук, после чего добавил по-русски: ""Произошла чудовищная ошибка", товарищи?"

Добавим, что 19 мая президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Китай. "Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", – говорится на сайте российского лидера.

