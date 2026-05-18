Генинспектор полиции отдал распоряжение задерживать уклонистов от службы в армии

Генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил о смене тактики в отношении уклонистов от службы в армии. Каждый обнаруженный полицией уклонист должен быть задержан и передан военной полиции.

Решение было принято после того, как полиция длительное время избегала задержания ультраортодоксальных уклонистов, полицейским было отдано указание "не заниматься этим вопросом".

Сайт Ynet пишет, что во внутренних документах центрального округа полиции, которые попали в редакцию, полицейским предписывалось в случае встречи с уклонистом его не задерживать, а вручить повестку в военную полицию и отпустить. При этом в армии заявляли, что ЦАХАЛ не может осуществлять задержание уклонистов в гражданском пространстве без координации с полицией, а ее отказ от сотрудничества фактически блокировал правоприменение.

Пресс-служба полиции в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в Ynet сообщила, что Дани Леви отдал соответствующее распоряжение в начале месяца и сегодня, 18 мая, он еще раз напомнил об этом начальнику полиции. В случае встречи с уклонистом - вызвать военную полицию и сдать ей задержанного, если военная полиция прибудет в течение 30 минут. В противном случае задержанный должен быть отпущен.