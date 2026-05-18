x
18 мая 2026
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 16:30
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Генинспектор полиции отдал распоряжение задерживать уклонистов от службы в армии

Полиция
ЦАХАЛ
время публикации: 18 мая 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 16:31
Генинспектор полиции отдал распоряжение задерживать уклонистов от службы в армии
Chaim Goldberg/Flash90

Генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил о смене тактики в отношении уклонистов от службы в армии. Каждый обнаруженный полицией уклонист должен быть задержан и передан военной полиции.

Решение было принято после того, как полиция длительное время избегала задержания ультраортодоксальных уклонистов, полицейским было отдано указание "не заниматься этим вопросом".

Сайт Ynet пишет, что во внутренних документах центрального округа полиции, которые попали в редакцию, полицейским предписывалось в случае встречи с уклонистом его не задерживать, а вручить повестку в военную полицию и отпустить. При этом в армии заявляли, что ЦАХАЛ не может осуществлять задержание уклонистов в гражданском пространстве без координации с полицией, а ее отказ от сотрудничества фактически блокировал правоприменение.

Пресс-служба полиции в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в Ynet сообщила, что Дани Леви отдал соответствующее распоряжение в начале месяца и сегодня, 18 мая, он еще раз напомнил об этом начальнику полиции. В случае встречи с уклонистом - вызвать военную полицию и сдать ей задержанного, если военная полиция прибудет в течение 30 минут. В противном случае задержанный должен быть отпущен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 18 мая 2026

ЦАХАЛ обнародовал данные о призыве ультраортодоксов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 мая 2026

Минстрой исключит из розыгрышей "Квартиры со скидкой" ультрарелигиозных уклонистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026

В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов против ареста уклонистов