Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 1 апреля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Облачно, местами дымка. Устойчивый восточный ветер. Временами дожди, которые усилятся вечером. Возможны затопления в низинах на востоке страны.

В Иерусалиме – 12-19 градусов, в Тель-Авиве – 13-25, в Хайфе – 13-23, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 13-23, на побережье Мертвого моря – 19-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-24, в Ариэле – 12-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-22, на Голанских высотах – 11-21.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В четверг ожидается небольшое понижение температуры, местами дожди. В пятницу-субботу – малооблачно, без осадков. В воскресенье-вторник – дожди, временами с грозами.