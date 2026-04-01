ЦАХАЛ сообщил, что в Бейруте были атакованы высокопоставленные террористы

ЦАХАЛ объявил, что некоторое время назад атаковал высокопоставленного командира террористической организации "Хизбалла" и еще одного высокопоставленного террориста в районе Бейрута.

Подчеркивается, что речь идет о двух атаках.

Кто именно был целью ударов, будет объявлено позже.

После полуночи ливанские источники сообщали о не менее трех мощных взрывов в Бейруте. Судя по имеющимся данным, была атакована цель в районе Аль-Джана, южном пригороде Бейрута. Ливанские источники сообщали, что удар был нанесен беспилотником по автомобилю, который следовал по трассе Халида – Бейрут. Цель поражена. Причем по ней было выпущено не менее трех ракет. Позже появилось другое сообщение: была атакована цель около "посольства Палестины", причем удар был нанесен с моря, возможно израильскими военно-морскими силами.

Министерство здравоохранения Ливана заявило о не менее семи убитых и более 20 раненых в результате израильского авиаудара по автомобилю в районе Хальда, на юге Бейрута, и еще одной атаки.