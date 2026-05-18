x
18 мая 2026
|
последняя новость: 10:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 мая 2026
|
18 мая 2026
|
последняя новость: 10:24
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Саудовской Аравии перехвачены три БПЛА, прилетевшие из Ирака

Саудовская Аравия
Иран
Ирак
Война с Ираном
время публикации: 18 мая 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 10:32
В Саудовской Аравии перехвачены три БПЛА, прилетевшие из Ирака
Соцсети

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство королевства со стороны Ирака.

"Было сделано все для обеспечения безопасности граждан. Мы примем все необходимые оперативные меры в ответ на попытки нарушить наш суверенитет", – сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства генерал-майор Турки аль-Малики.

Минувшим днем было зафиксировано проникновение трех беспилотников в воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов. Два из них были перехвачены, один ударил по генератору рядом с АЭС Бараке, вызвав пожар.

Как Саудовская Аравия, так и ОАЭ воздержались от прямых обвинений в адрес Ирана. Однако, несмотря на остающееся в силе прекращение огня, режим аятолл продолжает провокации в районе Персидского залива, атакуя союзные США государства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

Минобороны ОАЭ: дрон, атаковавший генератор АЭС Барака, прилетел с запада
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

В ОАЭ дрон атаковал генератор рядом с АЭС Барака, возник пожар