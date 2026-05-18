В Саудовской Аравии перехвачены три БПЛА, прилетевшие из Ирака

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство королевства со стороны Ирака.

"Было сделано все для обеспечения безопасности граждан. Мы примем все необходимые оперативные меры в ответ на попытки нарушить наш суверенитет", – сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства генерал-майор Турки аль-Малики.

Минувшим днем было зафиксировано проникновение трех беспилотников в воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов. Два из них были перехвачены, один ударил по генератору рядом с АЭС Бараке, вызвав пожар.

Как Саудовская Аравия, так и ОАЭ воздержались от прямых обвинений в адрес Ирана. Однако, несмотря на остающееся в силе прекращение огня, режим аятолл продолжает провокации в районе Персидского залива, атакуя союзные США государства.