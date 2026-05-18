Бывшему главе Офиса президента Украины удалось собрать 140 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что за бывшего главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака внесен залог в размере 140 миллионов гривен. Это делает возможным его освобождение из следственного изолятора.

По данным источников "Украинской правды", было осуществлено около 200 платежей, в том числе некоторые взносы по 1 копейке. Общая сумма, которую удалось собрать, превысила 154 миллиона гривен.

Напомним, что 12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В сообщении НАБУ говорилось о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен (10,5 миллионов долларов США) при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева: "Одному из участников, бывшему руководителю Офиса президента, сообщено о подозрениях".

Ермак возглавлял президентскую администрацию в 2020-2025 годах, считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и одной из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации "Энергоатом".