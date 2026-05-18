18 мая 2026
Мир

Бывшему главе Офиса президента Украины удалось собрать 140 млн гривен залога

Коррупция
Украина
время публикации: 18 мая 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 10:06
Бывшему главе Офиса президента Украины удалось собрать 140 млн гривен залога
Ludovic Marin, Pool Photo via AP

Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что за бывшего главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака внесен залог в размере 140 миллионов гривен. Это делает возможным его освобождение из следственного изолятора.

По данным источников "Украинской правды", было осуществлено около 200 платежей, в том числе некоторые взносы по 1 копейке. Общая сумма, которую удалось собрать, превысила 154 миллиона гривен.

Напомним, что 12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В сообщении НАБУ говорилось о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен (10,5 миллионов долларов США) при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева: "Одному из участников, бывшему руководителю Офиса президента, сообщено о подозрениях".

Ермак возглавлял президентскую администрацию в 2020-2025 годах, считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и одной из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации "Энергоатом".

