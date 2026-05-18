Нетаниягу и закон о призыве: услуга ультраортодоксам или манипуляция

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение всеми силами продвигать закон Боаза Бисмута, чтобы сохранить блок с ультраортодоксальными партиями и добиться отсрочки выборов до изначальной их даты – 27 октября. Об этом заявляют источники в руководстве коалицией.

На данный момент у коалиции нет большинства для утверждения законопроекта, и в ближайшие два дня глава правительства проведет встречи с депутатами от "Ликуда", которые отказываются голосовать за законопроект или пока не заявляли о своем решении по данному вопросу.

По данным "Кешет", Нетаниягу предупредит нелояльных депутатов, что они будут обвинены в том, что обвалили правое правительство в крайне сложное с точки зрения безопасности государства время. Глава "Ликуда" пригрозит своим коллегам по фракции, что голосование против законопроекта Бисмута приведет к тому, что с ними сведут счеты на праймериз, а с другой стороны пообещает всяческую поддержку, если они проголосуют за законопроект.

На данный момент, по меньшей мере три депутата от "Ликуда" намерены голосовать против законопроекта. Речь идет о бывшем главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлии Эдельштейне, а также депутатах Дане Илузе и Элиягу Ревиво.

Заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти") заявила в интервью "Кан РЭКА", что возражает против законопроекта, и, по ее мнению, у него нет шансов быть утвержденным в нынешнем виде.

Министр алии и интеграции Офир Софер ("Ционут Датит"), а также депутаты от этой фракции Охад Таль и Моше Соломон, намерены голосовать против.

Депутаты Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер ("Яадут а-Тора") проголосуют против, и в этой ситуации у коалиции нет большинства.

В Кнессете не исключают возможности того, что речь идет о политическом трюке Биньямина Нетаниягу цель которого выиграть время. В "Яадут а-Тора" заинтересованы в выборах 1 или 8 сентября. Для этого необходимо, чтобы Кнессет был распущен в ближайшие две недели. Если Нетаниягу удастся затянуть рассмотрение законопроекта в ближайшие две недели, досрочный роспуск Кнессета не будет иметь смысла, так как между роспуском Кнессета и днем выборов должно пройти не менее 90 дней.

В "Яадут а-Тора" заявляют, что не намерены более делать подарки премьер-министру. "До тех пор пока закон о статусе учащихся йешив не утвержден во втором и третьем чтениях, мы продолжим продвигать законопроект о роспуске Кнессета", – заявляют в "Яадут а-Тора".

В окружении главы ШАС Арье Дери говорят, что он верен союзу с Нетаниягу. Как проголосуют депутаты от ШАС по закону о призыве и закону о роспуске Кнессета, пока неясно.