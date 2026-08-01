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Ближний Восток

Посольство США в Иордании: американцам следует подумать об отъезде

США
Иордания
Война с Ираном
время публикации: 01 августа 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 12:57
Посольство США в Иордании: американцам следует подумать об отъезде
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Посольство США в Иордании: американцам следует подумать об отъезде
Nati Shohat/Flash90

Посольство США в Иордании сообщило, что "американцам на Ближнем Востоке следует проявлять крайнюю осторожность, гражданам США следует подумать об отъезде".

В заявлении также говорится: "Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, и существует вероятность неожиданной эскалации. Иранский режим непредсказуем, о чем свидетельствуют его недавние решения атаковать страны региона без предупреждения или расширять атаки на ранее не являвшиеся целью территории, такие как Египет. Тот факт, что американские объекты до сих пор не подвергались нападениям в какой-либо конкретной стране, не гарантирует их безопасности".

По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале новой волны атак на Иран, которая может начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней, сообщили американские официальные лица.

Ближний Восток
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