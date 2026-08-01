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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении нескольких боевиков "Хизбаллы" на хребте Али-Тахер

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 01 августа 2026 г., 19:06 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 19:06
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении нескольких боевиков "Хизбаллы" на хребте Али-Тахер
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ЦАХАЛ сообщил об уничтожении нескольких боевиков "Хизбаллы" на хребте Али-Тахер
Пресс-служба ЦАХАЛа

Прошлой ночью в районе хребта Али-Тахер, рядом с местом, где действуют израильские силы, были замечены боевики "Хизбаллы". После обнаружения боевики были атакованы и ликвидированы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе боя офицер ЦАХАЛа получил ранения средней степени тяжести. Его доставили в больницу, семья военнослужащего уведомлена.

В ЦАХАЛе заявили, что продолжат действовать против угроз своим силам и гражданам Израиля.

Израиль
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