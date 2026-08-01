ЦАХАЛ сообщил об уничтожении нескольких боевиков "Хизбаллы" на хребте Али-Тахер
время публикации: 01 августа 2026 г., 19:06 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 19:06
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении нескольких боевиков "Хизбаллы" на хребте Али-Тахер
0:00 0:00
Прошлой ночью в районе хребта Али-Тахер, рядом с местом, где действуют израильские силы, были замечены боевики "Хизбаллы". После обнаружения боевики были атакованы и ликвидированы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
В ходе боя офицер ЦАХАЛа получил ранения средней степени тяжести. Его доставили в больницу, семья военнослужащего уведомлена.
В ЦАХАЛе заявили, что продолжат действовать против угроз своим силам и гражданам Израиля.