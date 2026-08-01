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Герой фильма Netflix "14 вершин" Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины в Пакистане

Альпинизм
время публикации: 01 августа 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 18:12
Герой фильма Netflix "14 вершин" Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины в Пакистане
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Герой фильма Netflix "14 вершин" Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины в Пакистане
AP Photo/Niranjan Shrestha

Известный непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины на вершине Броуд-Пик (8047 м) в пакистанской части Каракорума. Вместе с ним погибли еще девять участников международной экспедиции, сообщила организовавшая восхождение компания Elite Exped.

Лавина накрыла группу в четверг во время восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик - двенадцатую по высоте вершину мира. В состав экспедиции входили альпинисты из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая.

К субботе спасатели обнаружили и извлекли несколько тел. Операция продолжается с участием военных вертолетов и наземных групп, однако доступ к месту происшествия затруднен погодой и сложным рельефом.

Пурджа получил мировую известность в 2019 году, поднявшись на все 14 восьмитысячников за шесть месяцев и шесть дней. Его экспедиции посвящен документальный фильм Netflix "14 вершин: Нет ничего невозможного". До начала профессиональной альпинистской карьеры он служил в британских подразделениях гуркхов и специальной лодочной службе Королевского флота.

Пурдже было 43 года. Спасатели продолжают работы по извлечению тел погибших.

Спорт
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