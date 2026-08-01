Компания Трампа начала продавать ускоренный доступ к его блогу

Компания Trump Media & Technology Group 1 августа запустила платный сервис Truth API, который позволяет банкам, инвестиционным фондам и компаниям, занимающимся автоматической биржевой торговлей, быстрее получать публикации из наиболее влиятельных аккаунтов Truth Social, включая аккаунт президента США Дональда Трампа.

Стоимость подписки может достигать 100 тысяч долларов в месяц. Поскольку заявления Трампа о пошлинах, военных операциях и экономической политике способны влиять на финансовые рынки, клиенты сервиса смогут проводить сделки раньше большинства инвесторов.

Предполагается, что подписчики будут получать информацию по быстрому каналу, на несколько секунд или минут раньше остальных пользователей.

Критики предупреждают, что такой доступ может быть расценен как торговля инсайдерской информацией, если сообщения президента содержат ранее не обнародованные решения. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США проверить сервис. Trump Media утверждает, что речь идет об ускоренной доставке общедоступной информации.