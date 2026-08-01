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Мир

22 страны ЕС потребовали экстренного совещания из-за массового перехода границы в Сеуте

Испания
Европейский Союз
Беженцы/мигранты
время публикации: 01 августа 2026 г., 18:15 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 18:19
22 страны ЕС потребовали экстренного совещания из-за массового перехода границы в Сеуте
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22 страны ЕС потребовали экстренного совещания из-за массового перехода границы в Сеуте
AP Photo/Antonio Sempere

Лидеры 22 стран Евросоюза призвали созвать экстренное совещание министров внутренних дел после того, как десятки тысяч граждан Марокко перешли границу испанского анклава Сеута.

В совместном письме они заявили, что массовое неконтролируемое пересечение внешней границы ЕС требует общего ответа. По мнению подписавших документ, отсутствие жестких мер может привести к новым попыткам незаконного въезда и затронуть все страны Евросоюза.

Письмо подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Италия временно восстановила пограничные проверки для пассажиров, прибывающих из Испании. В аэропорту Фьюмичино проверяли рейсы из Мадрида, Барселоны и Малаги. Власти Италии уточнили, что проверки будут выборочными и коснутся прежде всего граждан государств, не входящих в ЕС. Свободное передвижение граждан Евросоюза формально не прекращается.

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал реакцию европейских стран и заявил, что защита внешних границ ЕС является общей ответственностью всех государств союза.

По данным испанского МВД, границу Сеуты пересекли около 60 тысяч человек. Более 48 тысяч были возвращены в Марокко. Испанские власти утверждают, что никто из перешедших границу не смог попасть из Сеуты на материковую часть страны.

При попытках пересечь границу погибли не менее 67 человек.

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