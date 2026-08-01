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Израиль

Иерусалимские ультраортодоксы встретили Либермана призывом "вернуться в Россию"

Иерусалим
Авигдор Либерман
время публикации: 01 августа 2026 г., 12:58 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 12:58
Иерусалимские ультраортодоксы встретили Либермана призывом "вернуться в Россию"
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Yonatan Sindel/Flash90
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Авигдор Либерман прибыл к кафе "Ба-Симта" в Иерусалиме, где собрались ультраортодоксы, продолжающие протестовать против открытия заведения по субботам. Протестующие встретили политика криками: "Либерман, возвращайся в коммунистическую Россию".

В эту субботу, как и в предыдущие, полиция заранее подготовилась к возможным беспорядкам: установлены заграждения, которые мешают протестующим приблизиться к кафе. Однако участники протеста перепрыгивают через заграждения или пытаются сдвинуть их с места. Вспыхивают не только словесные перепалки, но и потасовки.

Кроме того, десятки ультраортодоксов заняли "посты" в прилегающих к улице Агриппас, где находится кафе, переулках.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2026

Потасовки в Иерусалиме: ультраортодоксы протестуют против кафе "Ба-Симта", открытого в шабат