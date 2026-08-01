Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 1 августа, на всей территории страны температура будет выше среднесезонной, очень жарко. Ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 23-34 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 24-32, в Эйлате – 31-39, в Беэр-Шеве – 27-41, на побережье Мертвого моря – 31-41, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 24-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-40, на Голанских высотах – 23-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье-понедельник сохранится очень жаркая погода. Во вторник-четверг температура немного понизится, но будет жарко.