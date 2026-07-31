Президент Ливана: "Взрывы в Бофоре вызвали землетрясение, это опасная эскалация"

Президент Ливана Жозеф Аун осудил удары по инфраструктуре тоннелей "Хизбаллы" в районе Бофора, осуществленные накануне силами ЦАХАЛа, и заявил, что "мощные взрывы представляют собой крайне опасную эскалацию и прямую угрозу процессу рамочного соглашения".

По его словам, речь идет об "ударах, направленных против инфраструктуры и археологических объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО".

В его канцелярии отметили, что сильнейшие детонации вызвали землетрясение магнитудой 3,8 на юге Ливана.

30 июля ЦАХАЛ уничтожил туннели террористической организации "Хизбалла" в районе Бофора на юге Ливана. По заявлению израильского руководства, подземная инфраструктура была важной частью плана вторжения боевиков в населенные пункты Галилеи.

В сообщении сказано, что туннели были взорваны при помощи примерно 700 тонн взрывчатых веществ. В Иерусалиме подчеркнули, что операция стала частью систематических действий по уничтожению террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана и была проведена после недавнего грубого нарушения соглашения о прекращении огня со стороны этой организации. Речь идет об атаке БПЛА на инженерную технику ЦАХАЛа, осуществленную "Хизбаллой" 29 июля.