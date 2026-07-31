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Ближний Восток

Президент Ливана: "Взрывы в Бофоре вызвали землетрясение, это опасная эскалация"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 31 июля 2026 г., 18:54 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 19:26
Президент Ливана: "Взрывы в Бофоре вызвали землетрясение, это опасная эскалация"
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Президент Ливана Жозеф Аун
AP Photo/Petros Karadjias

Президент Ливана Жозеф Аун осудил удары по инфраструктуре тоннелей "Хизбаллы" в районе Бофора, осуществленные накануне силами ЦАХАЛа, и заявил, что "мощные взрывы представляют собой крайне опасную эскалацию и прямую угрозу процессу рамочного соглашения".

По его словам, речь идет об "ударах, направленных против инфраструктуры и археологических объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО".

В его канцелярии отметили, что сильнейшие детонации вызвали землетрясение магнитудой 3,8 на юге Ливана.

30 июля ЦАХАЛ уничтожил туннели террористической организации "Хизбалла" в районе Бофора на юге Ливана. По заявлению израильского руководства, подземная инфраструктура была важной частью плана вторжения боевиков в населенные пункты Галилеи.

В сообщении сказано, что туннели были взорваны при помощи примерно 700 тонн взрывчатых веществ. В Иерусалиме подчеркнули, что операция стала частью систематических действий по уничтожению террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана и была проведена после недавнего грубого нарушения соглашения о прекращении огня со стороны этой организации. Речь идет об атаке БПЛА на инженерную технику ЦАХАЛа, осуществленную "Хизбаллой" 29 июля.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2026

ЦАХАЛ уничтожил туннели "Хизбаллы" в районе Бофора на юге Ливана