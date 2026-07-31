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Ближний Восток

"Аль-Арабия": США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения по Газе

Газа
США
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 31 июля 2026 г., 21:32 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 21:42
"Аль-Арабия": США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения по Газе
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"Аль-Арабия": США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения по Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на осведомленные источники, в ходе недавней встречи посредников с переговорщиками ХАМАСа к разговору по телефону подключился высокопоставленный американский чиновник из администрации Трампа.

Он заверил представителей ХАМАСа, что США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения, включая вывод войск из сектора Газы, если сам ХАМАС выполнит свою часть обязательств по договору о разоружении.

Ближний Восток
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