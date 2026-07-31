"Аль-Арабия": США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения по Газе

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на осведомленные источники, в ходе недавней встречи посредников с переговорщиками ХАМАСа к разговору по телефону подключился высокопоставленный американский чиновник из администрации Трампа.

Он заверил представителей ХАМАСа, что США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения, включая вывод войск из сектора Газы, если сам ХАМАС выполнит свою часть обязательств по договору о разоружении.