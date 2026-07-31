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В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-35

Авиация
США
время публикации: 31 июля 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 22:56
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-35
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В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-35
AP Photo/Boris Grdanoski

Американский истребитель F-35B потерпел крушение в небе над базой Корпуса морской пехоты "Мирамар" в Сан-Диего, штат Калифорния.

Об этом сообщил представитель ведомства. Он не уточнил состояние пилота, отметив лишь, что тот доставлен в больницу.

В результате падения возник пожар, причины аварии на данный момент неизвестны.

Мир
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