В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-35

Американский истребитель F-35B потерпел крушение в небе над базой Корпуса морской пехоты "Мирамар" в Сан-Диего, штат Калифорния.

Об этом сообщил представитель ведомства. Он не уточнил состояние пилота, отметив лишь, что тот доставлен в больницу.

В результате падения возник пожар, причины аварии на данный момент неизвестны.