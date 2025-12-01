Ганц: "Я не хочу, чтобы Нетаниягу отправился в тюрьму"

В понедельник, 1 декабря, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Депутаты-сионисты, входящие в коалицию, вы не можете голосовать за такой закон об уклонении от службы, какой нам подает коалиция. Я предлагаю премьер-министру – если вы так уверены в том, что у вас есть большинство, вынесите его на тайное голосование. Этот закон – доказательство того, что необходимо разорвать союз уклонистов и необходимо создать союз служащих. Необходима другая коалиция".

"По поводу помилования. Я не хочу, чтобы Нетаниягу отправился в тюрьму. Но я не хочу жить в системе, где царствует рэкет. Нетаниягу много раз пользовался попытками юридического переворота, а сейчас он торгует этими законами, чтобы вырваться из рук судебной системы. Так не может быть. Так не должно быть. Нетаниягу и прокуратура должны прийти к соглашению о внесудебной сделке, о помиловании. Параметры – это юридический вопрос, я не хочу в него вмешиваться. Я считал и считаю, что Нетаниягу давно должен был вернуть мандат народу и взять на себя ответственность. Но право быть избранным – это демократическое право, и он им тоже обладает", – сказал Ганц.