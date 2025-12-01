x
01 декабря 2025
время публикации: 01 декабря 2025 г., 16:51
Внимание, розыск: пропала 40-летняя Таисия Маркус из Ришон ле-Циона
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение женщины, жизни и благополучию которой угрожает опасность. Пропала Таисия Маркус, возраст примерно 40 лет. В последний раз ее видели в Ришон ле-Ционе в пятницу 28 ноября.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, светлые волосы. Была одета в черную куртку, бежевую майку, светло-синие джинсы, белые кроссовки с надписью Adidas. Особые приметы: татуировка на затылке и татуировка на руке с надписью "бабушка" на иврите (סבתא).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.

