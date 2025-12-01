Закон о призыве: "Ционут Датит" поддержит только закон, который приведет к переменам

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне рассматривает законопроект председателя комиссии Боаза Бисмута о призыве в ЦАХАЛ учащихся йешив. В нынешнем варианте у законопроекта крайне мало шансов пройти утверждение: Бисмут настолько смягчил требования к ультраортодоксальной общине и сократил список возможных санкций против уклонистов, что члены коалиции затрудняются поддержать закон без электоральных потерь.

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") заявил, что его фракция поддержит лишь такой закон о призыве "харедим", который приведет к реальному изменению ситуации и быстрому призыву значительного количества ультраортодоксов. "Я не могу поддержать закон, который не приводит к позитивным изменениям ситуации и не отвечает требованиям безопасности государства", – отметил он.

Депутат Шарон Аскель заявила, что она формирует группу депутатов для борьбы с продвижением законопроекта. Она подчеркнула, что представленная на комиссии версия законопроекта не приведет к призыву ни единого ультраортодокса в ближайшие два года, и это мертворожденный закон. По словам Аскель, не менее десяти депутатов от коалиции выступают против закона в его нынешнем виде.

Дан Илуз из "Ликуда" также выступил против: он назвал законопроект Бисмута "не законом "Ликуда", а законом ШАС. Бывший председатель комиссии по иностранным делам и обороны Юлий Эдельштейн заявил, что единственная цель законопроекта Боаза Бисмута – сохранение коалиции, а не призыв "харедим" и не улучшение кадровой ситуации в ЦАХАЛе. "В итоге этот закон ударит по безопасности государства", – заявил он.