В центре сектора Газы уничтожен террорист, приблизившийся к израильским военным
время публикации: 01 декабря 2025 г., 23:39 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 23:39
В понедельник, 1 декабря, в центральной части сектора Газы террорист пересек "желтую линию" и приблизился к израильским военным.
Сразу после обнаружения террориста ВВС ЦАХАЛа, на основании данных, полученных от наземных сил, нанесли удар по боевику, уничтожив его.
ЦАХАЛ подчеркивает: силы ЦАХАЛа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы для них.
