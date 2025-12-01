x
01 декабря 2025
Израиль

В центре сектора Газы уничтожен террорист, приблизившийся к израильским военным

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 01 декабря 2025 г., 23:39 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 23:39
В центре сектора Газы уничтожен террорист, приблизившийся к израильским военным
AP Photo/Ariel Schalit

В понедельник, 1 декабря, в центральной части сектора Газы террорист пересек "желтую линию" и приблизился к израильским военным.

Сразу после обнаружения террориста ВВС ЦАХАЛа, на основании данных, полученных от наземных сил, нанесли удар по боевику, уничтожив его.

ЦАХАЛ подчеркивает: силы ЦАХАЛа находятся в указанном районе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы для них.

