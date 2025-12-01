ЦАХАЛ: на севере Газы уничтожены двое террористов
время публикации: 01 декабря 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 17:16
В секторе Газы в двух различных случаях израильские военнослужащие заметили палестинских террористов, которые пересекли "желтую линию" и представляли непосредственную опасность для сил ЦАХАЛа.
Израильские бойцы открыли огонь и ликвидировали угрозу.
Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, и они будут делать все необходимое для устранения любой угрозы.
