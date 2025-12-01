x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 17:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 17:25
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на севере Газы уничтожены двое террористов

время публикации: 01 декабря 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 17:16
ЦАХАЛ: на севере Газы уничтожены двое террористов
Chaim Goldberg/FLASH90

В секторе Газы в двух различных случаях израильские военнослужащие заметили палестинских террористов, которые пересекли "желтую линию" и представляли непосредственную опасность для сил ЦАХАЛа.

Израильские бойцы открыли огонь и ликвидировали угрозу.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, и они будут делать все необходимое для устранения любой угрозы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

787-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии