В Шхеме арестован боевик из группировки "Львиное логово"

В ходе точечной операции подразделения "Гидеоним 33" полицейского управления "ЛАХАВ-433" при участии ШАБАКа и полиции Иудеи и Самарии в Шхеме был задержан подозреваемый в совершении терактов и закладке взрывных устройств против израильских служб безопасности.

Подозреваемый связан с движением ФАТХ, он причастен к деятельности террористической группировки "Львиное логово", в рамках которой он принимал участие в терактах и закладке взрывных устройств против сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.

Сообщается, что бойцы действовали тайно, они растворились в толпе в центре старого города в Шхеме, смешавшись с палестинцами, и когда был подан сигнал, они достали оружие и быстро задержали разыскиваемого. При себе у подозреваемого был нож, при аресте никто из израильтян не пострадал.