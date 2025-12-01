x
01 декабря 2025
01 декабря 2025
Израиль

В Шхеме арестован боевик из группировки "Львиное логово"

время публикации: 01 декабря 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 16:11
В Шхеме арестован боевик из группировки "Львиное логово"
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

В ходе точечной операции подразделения "Гидеоним 33" полицейского управления "ЛАХАВ-433" при участии ШАБАКа и полиции Иудеи и Самарии в Шхеме был задержан подозреваемый в совершении терактов и закладке взрывных устройств против израильских служб безопасности.

Подозреваемый связан с движением ФАТХ, он причастен к деятельности террористической группировки "Львиное логово", в рамках которой он принимал участие в терактах и закладке взрывных устройств против сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.

Сообщается, что бойцы действовали тайно, они растворились в толпе в центре старого города в Шхеме, смешавшись с палестинцами, и когда был подан сигнал, они достали оружие и быстро задержали разыскиваемого. При себе у подозреваемого был нож, при аресте никто из израильтян не пострадал.

Израиль
