Израиль
Израиль

Четверо бойцов МАГАВ за деньги пропускали палестинских нелегалов в Израиль

Полиция
Расследование
Нелегалы
время публикации: 01 декабря 2025 г., 15:44 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 15:44
Wisam Hashlamoun/Flash90

Отдел внутренних расследований полиции (МАХАШ) подал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против четырех бойцов пограничной полиции МАГАВ, которые пропускали через охранный КПП, где они несли службу, палестинцев без разрешений на работу и пребывание в Израиле. За это они получали от нелегалов денежное вознаграждение.

Отдельное обвинение подано против четырех палестинцев: их обвиняют в даче взяток и посредничестве при даче взяток, один из них также замешан в сделке по торговле оружием с одним из бойцов МАГАВ.

По данным обвинительного заключения, четверо бойцов-срочников пограничной полиции МАГАВ охраняли блокпост в окрестностях Иерусалима. Они вступили в сговор с четырьмя другими обвиняемыми, жителями Палестинской автономии, и в течение примерно трех месяцев пропускали их легковой автомобиль без проверки – пропуская сотни палестинцев без требуемых разрешений.

Один из обвиняемых полицейских также продал палестинцу огнестрельное оружие и боеприпасы.

Имена обвиняемых запрещены к публикации, МАХАШ просит продлить срок их содержания под стражей до завершения судебного разбирательства.

Израиль
