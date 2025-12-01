Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 1 декабря, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня временами дожди на севере и в центре. Вечером прояснится, на прибрежной равнине возможен моросящий дождь.

В Иерусалиме – 10-19 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 12-22, на побережье Мертвого моря – 16-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-23, в Ариэле – 12-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-22, на Голанских высотах – 13-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

Во вторник будет солнечно, дожди прекратятся. В среду – переменная облачность. В четверг-пятницу – малооблачно, повышение температуры.