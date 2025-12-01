Начальник Генштаба ЦАХАЛа посетит США: среди тем переговоров - Иран

Начальник Генштаба Эяль Замир на следующей неделе вылетит в Вашингтон для серии встреч. По информации "Исраэль а-Йом", поездка состоится по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, и, по предварительным оценкам, продлится несколько дней.

Это будет первый визит Замира в США после назначения на пост начальника Генштаба ЦАХАЛа.

В повестку переговоров включен ряд тем, в том числе ситуация в секторе Газы и дальнейшие этапы соглашения, положение в Ливане, а также координация действий Израиля и США в связи с неудовлетворительными темпами разоружения "Хизбаллы". Отдельным пунктом значится согласование позиций Израиля и США в отношении Ирана.

Вместе с тем источники, знакомые с деталями подготовки Замира к поездке, отмечают, что события на Ближнем Востоке развиваются стремительно, и это может привести к изменению сроков визита.