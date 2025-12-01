x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 00:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 00:56
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба ЦАХАЛа посетит США: среди тем переговоров - Иран

Ливан
Газа
Сирия
США
ЦАХАЛ
время публикации: 01 декабря 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 00:56
Начальник Генштаба ЦАХАЛа посетит США: среди тем переговоров - Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба Эяль Замир на следующей неделе вылетит в Вашингтон для серии встреч. По информации "Исраэль а-Йом", поездка состоится по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, и, по предварительным оценкам, продлится несколько дней.

Это будет первый визит Замира в США после назначения на пост начальника Генштаба ЦАХАЛа.

В повестку переговоров включен ряд тем, в том числе ситуация в секторе Газы и дальнейшие этапы соглашения, положение в Ливане, а также координация действий Израиля и США в связи с неудовлетворительными темпами разоружения "Хизбаллы". Отдельным пунктом значится согласование позиций Израиля и США в отношении Ирана.

Вместе с тем источники, знакомые с деталями подготовки Замира к поездке, отмечают, что события на Ближнем Востоке развиваются стремительно, и это может привести к изменению сроков визита.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 ноября 2025

"Хизбалла" впервые подтвердила свое участие в гражданской войне в Йемене и в обучении хуситов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 ноября 2025

Госдепартамент США прокомментировал инцидент в деревне Байт-Джан на юге Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 ноября 2025

Экс-посол США в Саудовской Аравии: нормализация отношений с Израилем отложена
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 ноября 2025

Посол США в Ливане: Израилю не нужно разрешение США для самообороны