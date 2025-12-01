x
01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
последняя новость: 08:22
01 декабря 2025
Израиль

ДТП в районе Иерусалима: четверо пострадавших, двое в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 01 декабря 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 07:51
ДТП в районе Иерусалиме: четверо пострадавших, двое в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В результате столкновения двух автомобилей, произошедшего утром в понедельник, 1 декабря, в районе деревни Аабуд на трассе 465, пострадали четыре человека.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА и военные медики ЦАХАЛа доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере трех жителей Палестинской автономии – мужчину и женщину в возрасте около 30 лет в тяжелом состоянии и мужчину в возрасте около 30 лет с травмами средней степени тяжести. Находившийся во втором автомобиле израильтянин был доставлен в больницу с легкими травмами.

Израиль
