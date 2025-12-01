x
Израиль

Перебои в движении поездов в районе Нетании и Герцлии

время публикации: 01 декабря 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 07:31
Hadas Parush/Flash90

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщает о перебоях в движении поездов в районе Нетании и Герцлии из-за проблем с электроснабжением.

Поезда на маршруте Нетания-Реховот на текущий момент ходят только между Реховотом и Герцлией, а поезда на маршруте Нетания-Бейт-Шемеш – только между Бейт-Шемешем и станцией Тель-Авив-Савидор-Мерказ.

