01 февраля 2026
01 февраля 2026
Служба тыла напомнила о необходимости установить приложение для оповещений

время публикации: 01 февраля 2026 г., 20:15
Служба тыла напомнила о необходимости установить приложение для оповещений
Фото NEWSru.co.il

В воскресенье, 1 февраля, Служба тыла опубликовала напоминание о необходимости иметь на мобильном телефоне приложение "Пикуд а-Ореф".

"При выходе из дома важно получать оповещения в режиме реального времени. Поэтому включите службу геолокации и скачайте приложение Службы тыла ("Пикуд а-Ореф") – единственное приложение для оповещения о различных угрозах, где бы вы ни находились", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Службы.

Израиль
