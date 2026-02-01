Служба тыла напомнила о необходимости установить приложение для оповещений

В воскресенье, 1 февраля, Служба тыла опубликовала напоминание о необходимости иметь на мобильном телефоне приложение "Пикуд а-Ореф".

"При выходе из дома важно получать оповещения в режиме реального времени. Поэтому включите службу геолокации и скачайте приложение Службы тыла ("Пикуд а-Ореф") – единственное приложение для оповещения о различных угрозах, где бы вы ни находились", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Службы.