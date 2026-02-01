Начальник Генштаба Эяль Замир обсудил в Вашингтоне возможный удар по Ирану

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир провел в выходные интенсивные консультации в Вашингтоне с высокопоставленными американскими военными. Эти встречи проходили на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану.

По информации новостной службы "Кан", в этой поездке в Вашингтон Эяля Замира сопровождали бригадный генерал Омер Тишлер, который станет следующим главой ВВС ЦАХАЛа, а также командир оперативного отдела военной разведки бригадный генерал Мени Либерти.

После возвращения из Вашингтона Эяль Замир встретился с министром обороны Исраэлем Кацем. Фотография с их встречи была опубликована канцелярией министра.

Израильские СМИ пишут о полной координации действий между Иерусалимом и Вашингтоном. По данным "Кан", в Израиле рассчитывают получить от Вашингтона заблаговременное предупреждение об ударе по Ирану, если таковой состоится, чтобы иметь время на подготовку и оповещение населения.

31 января президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, принял ли он "окончательное решение" по Ирану, сказал, что не может раскрывать детали, но упомянул, что "в том направлении" идут "очень большие, мощные корабли". Он добавил, что надеется на "приемлемые" переговоры и что возможна сделка, которая предполагает отсутствие ядерного оружия; по его словам, Иран "серьезно" ведет переговоры с США.