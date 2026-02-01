x
01 февраля 2026
|
последняя новость: 19:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2026
|
01 февраля 2026
|
последняя новость: 19:44
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба Эяль Замир обсудил в Вашингтоне возможный удар по Ирану

США
Иран
Пентагон
Дональд Трамп
ЦАХАЛ
время публикации: 01 февраля 2026 г., 19:01 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 19:16
Замир встретился с Кацем после переговоров по Ирану в США
Ариэль Хармани, министерство обороны

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир провел в выходные интенсивные консультации в Вашингтоне с высокопоставленными американскими военными. Эти встречи проходили на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану.

По информации новостной службы "Кан", в этой поездке в Вашингтон Эяля Замира сопровождали бригадный генерал Омер Тишлер, который станет следующим главой ВВС ЦАХАЛа, а также командир оперативного отдела военной разведки бригадный генерал Мени Либерти.

После возвращения из Вашингтона Эяль Замир встретился с министром обороны Исраэлем Кацем. Фотография с их встречи была опубликована канцелярией министра.

Израильские СМИ пишут о полной координации действий между Иерусалимом и Вашингтоном. По данным "Кан", в Израиле рассчитывают получить от Вашингтона заблаговременное предупреждение об ударе по Ирану, если таковой состоится, чтобы иметь время на подготовку и оповещение населения.

31 января президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, принял ли он "окончательное решение" по Ирану, сказал, что не может раскрывать детали, но упомянул, что "в том направлении" идут "очень большие, мощные корабли". Он добавил, что надеется на "приемлемые" переговоры и что возможна сделка, которая предполагает отсутствие ядерного оружия; по его словам, Иран "серьезно" ведет переговоры с США.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 февраля 2026

Шиитский блок отказал Трампу: премьер-министром Ирака станет союзник Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 февраля 2026

Иран объявил вооруженные силы государств ЕС "террористическими организациями"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 февраля 2026

Трамп оценил переговоры с Ираном как "серьезные". Концентрация военных сил в регионе продолжается