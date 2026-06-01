Житель Эльада признан виновным в контактах с иностранными агентами во время войны

Окружной суд Центрального округа в Лоде признал Даниэля Ки-Това из Эльада виновным по двум эпизодам контакта с иностранным агентом во время войны, начавшейся 7 октября 2023 года.

Суд постановил, что Ки-Тов поддерживал длительную связь с двумя иностранными агентами и выполнил для них десятки заданий за денежное вознаграждение, осознавая, что его действия могут нанести ущерб безопасности Израиля.

Согласно вердикту, Ки-Тов наносил граффити и развешивал плакаты на центральных мостах по всей стране, на автобусных остановках, возле торговых центров, банков, почтовых отделений и в других местах. Кроме того, он нанес граффити на памятник ЦАХАЛа. После выполнения заданий он в режиме реального времени отправлял своим кураторам фото и видеоотчеты.

Из материалов дела также следует, что в ходе контакта с агентами Ки-Тов сам предлагал выполнить дополнительные задания, потенциально способные нанести ущерб безопасности государства, в том числе снять дом Бени Ганца. Его также просили фотографировать военные базы и передать информацию о летчиках ВВС и главе ШАБАКа, однако эти задания он не выполнил.

Отметим, что в сообщении суда прямо не сказано, что обвиняемый работал на иранскую разведку.