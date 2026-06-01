ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане трех боевиков "Хизбаллы", готовивших запуск БПЛА. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы бригады "Гивати", действующие севернее реки Литани, ликвидировали трех боевиков "Хизбаллы", готовивших запуск беспилотников по израильским военным.

По данным армейской пресс-службы, боевики были обнаружены 31 мая, после чего расчеты БПЛА ВВС Израиля нанесли по ним точные удары.

Кроме того, в ходе прочесывания местности израильские силы обнаружили склад вооружений, где находились ракеты и ударные беспилотники, подготовленные к запуску по военнослужащим ЦАХАЛа. После завершения действий сил на месте склад был атакован – зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии боеприпасов.