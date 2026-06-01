ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане трех боевиков "Хизбаллы", готовивших запуск БПЛА. Видео
время публикации: 01 июня 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 13:10
ЦАХАЛ сообщил, что бойцы бригады "Гивати", действующие севернее реки Литани, ликвидировали трех боевиков "Хизбаллы", готовивших запуск беспилотников по израильским военным.
По данным армейской пресс-службы, боевики были обнаружены 31 мая, после чего расчеты БПЛА ВВС Израиля нанесли по ним точные удары.
Кроме того, в ходе прочесывания местности израильские силы обнаружили склад вооружений, где находились ракеты и ударные беспилотники, подготовленные к запуску по военнослужащим ЦАХАЛа. После завершения действий сил на месте склад был атакован – зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии боеприпасов.